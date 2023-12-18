В Киеве задержан россиянин, незаконно находившийся в стране и занимавшийся сбытом каннабиса

По данным следствия, гражданин рф незаконно пересек украинскую границу и находился на территории страны без разрешительных документов.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержан гражданин рф, уроженец Московской области, который находился незаконно на территории страны и занимался сбытом наркотиков в столице. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Во время проведения обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли пакет с наркотическим средством. Также выяснилось, что он незаконно пересек украинскую границу и находился на территории страны без соответствующих документов.

В настоящее время 25-летнему россиянину сообщено о подозрении в незаконном сбыте особо опасного наркотического средства.

Кроме этого, во время обыска у него изъяли мобильный телефон с видеозаписями и сообщениями в мессенджере, где он демонстрировал свое увлечение незаконными действиями рф в Украине и одобрял совершенные оккупантами убийства во время вторжения в город Ирпень Киевской области.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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