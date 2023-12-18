Может ли ФЛП при прекращении деятельности вернуть излишне уплаченный единый взнос: разъяснение

ФЛП в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности может вернуть сумму излишне уплаченного ЕСВ на основании заявления, которое подается к дате снятия с учета такого плательщика.

Государственная налоговая служба в Одесской области разъяснила, может ли ФЛП при прекращении деятельности вернуть излишне уплаченный единый социальный взнос.

Так, органы ГНС при возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование руководствуются Порядком зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств, утвержденного Минфина от 23.07.2021 №417.

Возврат излишне или ошибочно уплаченных сумм единого взноса осуществляется на основании заявления плательщика о таком возврате, которое подается в территориальный орган ГНС по месту учета излишне уплаченных средств, по форме, определенной в приложении 1 к Порядку №417 (п. 6 Порядка №417).

В соответствии с п. 8 разд. IV Порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Минфина от 24.11.2014 №1162 с изменениями и дополнениями, основанием для снятия с учета в контролирующих органах налогоплательщиков, государственная регистрация прекращения которых осуществляется согласно Закону5 от 5 .2003 №755 «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями, есть поступления сведений о проведении государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Физическое лицо – предприниматель снимается с учета после проведения предусмотренной законодательством проверки, осуществления окончательного расчета по уплате единого взноса и закрытию интегрированных карт плательщика.

Пунктом 3 главы 1 разд. ІІ Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Минфина от 12.01.2021 №5, определено, что в информационной системе ИКП закрываются с установлением даты закрытия на условиях:

погашение сумм налогового долга, недоимки по уплате единого взноса, штрафных санкций и пеней и/или списание сумм налогового долга, штрафных санкций и пеней;

возврат плательщику ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и/или списание в бюджеты по заявлению плательщика;

отсутствия рассроченных (отсроченных) денежных обязательств, налогового долга или иной задолженности, контроль за взысканием которой возложен на налоговые органы, которая может быть рассрочена (отсрочена) согласно действующему законодательству, не погашенным на дату закрытия ИКП;

полноты отражения в ИКП результатов контрольно-проверочной работы.

При наличии начисленных и/или неуплаченных сумм единого взноса или долга (недоимки) с единого взноса налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета их уплаты (погашения) или списания такого долга (недоимки) в порядке, определенном Законом Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями.

После прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя на основании судебного решения и/или после проведения государственным регистратором упрощенной процедуры государственной регистрации прекращения юридического лица, прекращения юридического лица по принципу молчаливого согласия по ошибке и/или чрезмерно уплаченные денежные обязательства и средства единого взноса (в случае отсутствия заявления налогоплательщика об их возврате) списываются в бюджеты и фонды общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и пенсионного страхования по решению руководителя (заместителя руководителя или уполномоченного лица) налогового органа или исполняющего его обязанность с наложением квалифицированной электронной подписи.

Таким образом, физическое лицо – предприниматель в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности имеет возможность вернуть сумму излишне уплаченного единого взноса на основании заявления, которое подается к дате снятия с учета такого плательщика.

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