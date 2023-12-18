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  1. В мире

В Гонконге судят медиамагната Джимми Лая по подозрениям в угрозе нацбезопасности

14:23, 18 декабря 2023
Оппозиционного медиамагната демократии Джимми Лая обвиняют в преступлениях против безопасности и заговоре для публикации подстрекательской информации.
В Гонконге судят медиамагната Джимми Лая по подозрениям в угрозе нацбезопасности
Источник фото: bloomberg
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В понедельник, 18 декабря, в Гонконге начался судебный процесс по делу 76-летнего оппозиционного медиамагната демократии Джимми Лая, который провел за решеткой более тысячи дней. Если его признают виновным в преступлениях против безопасности и заговоре для публикации подстрекательской информации, он может провести остаток своей жизни за решеткой, - сообщает Bloomberg.

Возле суда, где происходит рассмотрение этого дела, собрались толпы граждан. В галерее суда поместилась по меньшей мере сотня человек, среди которых были жена Тереза Лай и кардинал Джозеф Дзен, бывший епископ Гонконга и активный борец за демократию.

Это дело является одним из самых громких в Гонконге, оно рассматривается в рамках закона о национальной безопасности, который ввел Пекин. Это кульминация подавления свободы слова в городе, которую осуществил президент Си Цзиньпин. Лая, которому было отказано в освобождении под залог, фактически обвиняют в проявлениях самовыражения, которые ранее были законны в этой колонии Великобритании.

Директор по исследованиям Китая Freedom House Яцю Ван заявила: "Усиление контроля Пекина над Гонконгом, олицетворением которого является судебный процесс над Джимми Лаем, является плохим вестником для финансового будущего Гонконга. Теперь Лай готов отдать все, включая свою жизнь, чтобы бороться за остатки этой свободы".

Любое решение по Лаю может повлечь дальнейшее обострение отношений между Китаем, США и Великобританией, где его поддерживают политики. Наблюдатели из консульств США, Великобритании и Франции также присутствуют на суде.

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