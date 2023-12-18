У Гонконзі судять медіамагната Джиммі Лая за підозрами у загрозі нацбезпеці

Опозиційного медіамагната демократії Джиммі Лая звинувачують у злочинах проти безпеки та змові для публікації підбурювальної інформації.

Джерело фото: bloomberg

У понеділок, 18 грудня, в Гонконзі розпочався судовий процес у справі 76-річного опозиційного медіамагната демократії Джиммі Лая, який провів за ґратами понад тисячу днів. Якщо його визнають винним у злочинах проти безпеки та змові для публікації підбурювальної інформації, він може провести залишок свого життя за ґратами, – повідомляє Bloomberg.

Біля суду, де відбувається розгляд цієї справи, зібралися натовпи громадян. У галереї суду вмістилася щонайменше сотня осіб, серед яких були дружина Тереза Лай та кардинал Джозеф Дзен, колишній єпископ Гонконгу та активний борець за демократію.

Ця справа є однією з найгучніших в Гонконгу, вона розглядається у межах закону про національну безпеку, який ввів Пекін. Це кульмінація придушення свободи слова у місті, яку здійснив президент Сі Цзіньпін. Лая, якому було відмовлено у звільненні під заставу, фактично звинувачують у проявах самовираження, які раніше були законні в цій колонії Великої Британії.

Директорка з досліджень Китаю Freedom House Яцю Ван заявила: «Посилення контролю Пекіна над Гонконгом, уособленням якого є судовий процес над Джиммі Лаєм, є поганим вісником для фінансового майбутнього Гонконгу. Тепер Лай готовий віддати все, включно зі своїм життям, щоб боротися за залишки цієї свободи».

Будь-яке рішення щодо Лая може спричинити подальше загострення відносин між Китаєм, США та Великою Британією, де його підтримують політики. Спостерігачі з консульств США, Великої Британії та Франції також присутні на суді.

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