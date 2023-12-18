ЕС уничтожает неиспользованные более 200 млн доз вакцины против COVID-19 на около 4 млрд евро

В конце 2020 года страны ЕС приобрели 1,5 миллиарда доз вакцины против COVID-19.

Источник фото: Depositphotos

Страны Европейского Союза уничтожили около 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, закупленных в разгар пандемии. Ориентировочная стоимость этого выброса для налогоплательщиков оценивается в 4 миллиарда евро, однако эта цифра, скорее всего, является недооценкой, - сообщает Politico.

С момента утверждения первых вакцин против коронавируса в конце 2020 года страны ЕС в целом приобрели 1,5 миллиарда доз, что соответствует трем дозам на каждого человека в Европе. Многие из этих доз сейчас хранятся на складах по всему континенту.

Средние расчеты на каждого жителя показывают, что страны ЕС отвергли в среднем 0,7 дозы вакцины. Лидером по этому показателю является Эстония, где количество выброшенных доз на душу населения превышает одну дозу. На втором месте по этому показателю Германия, которая также выбросила наибольшее количество неиспользованных вакцин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.