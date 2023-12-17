На Львівщині автомобіль з військовими потрапив у ДТП: є загиблі

Легковик з військовими врізався в фуру на Львівщині.

У суботу, 16 грудня, у Львівській області сталася ДТП з військовими. Внаслідок аварії є загиблі, зокрема, один з керівників Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомили у Держспецтрансслужби.

В легковику було четверо осіб: заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Віктор Жигунов, підполковник Василь Кравець, солдат Дмитро Сологуб та громадянка Наталія Дубровська. Всі четверо загинули внаслідок ДТП.

У Держспецтрансслужби, яка входить до структури Міноборони, зазначають, що співробітники були у робочому відряджені.

Видання zaxid.net додає, що легковий автомобіль Ford Focus на військових номерах зіткнувся з вантажівкою Volvo. Попередньо відомо, що аварія сталася під час здійснення легковиком обгону.

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