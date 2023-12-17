17 грудня: яке сьогодні свято та головні події

17 грудня в Україні святкують День працівників державної виконавчої служби.

У неділю, 17 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 грудня в Україні святкують День працівників державної виконавчої служби. Професійне свято, яке покликане вшанувати значну роль державної виконавчої служби у судовій і правовій системі України. Цього дня вітають тих, хто своєю наполегливою та сумлінною працею забезпечення виконання рішень судів. Свято встановив своїм указом Президент України Віктор Ющенко 22 липня 2009 року.

Також 17 грудня Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. Ідея введення такого дня виникла у міжнародної організації Sex Workers’ Rights Advocacy Network. 17 грудня було обрано порноактрисою, повією та сексологинею Енні Спрінкл як день вшанування пам'яті жертв вбивці з Грін Рівер (Вашингтон).

Яке сьогодні церковне свято

17 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Даниїла та трьох отроків: Ананія, Азарія та Мисаїла. Коли вавилоняни за 600 років до Різдва Христового завоювали Єрусалим, поміж інших бранців опинилися четверо благородних братів: Даниїл, Ананій, Азарій та Мисаїл. Цар Вавилона Навуходоносор вирішив взяти їх до себе і виховати в халдейських науках. Однак молодики пам'ятали християнські заповіді і не зреклися своєї віри. За це отримали від Господа дари. Так Даниїл став мудрим, прозорливим і почав бачити пророчі сни.

Календар важливих подій за 17 грудня:

1538 рік — Папа Римський Павло III відлучає від Церкви англійського короля Генріха VIII;

1777 рік — Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);

1790 рік — У Мексиці знаходять камінь з календарем ацтеків;

1872 рік — у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбувається перша вистава українського музичного театру в Києві —»Чорноморці»;

1885 рік — французький уряд огологує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;

1895 рік — у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;

1897 рік — на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;

1903 рік — Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;

1917 рік — Українська Центральна Рада отримує урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії «визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно»;

1917 рік — розпочинає роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;

1920 рік — летовище Схіпхол в Амстердамі починають використовувати для приймання літаків цивільної авіації;

1957 рік — США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас»;

1962 рік — відбувається перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV вони виконали пісню Love Me Do;

1982 рік — на екрани США виходить фільм Сідні Поллака «Тутсі» за участю Джессіки Ланж і Дастіна Гоффмана у головних ролях;

1984 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах»;

1986 рік — у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1989 рік — на телеканалі Fox (США) відбувається прем'єра мультсеріалу «Сімпсони»;

1992 рік — депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалюють постанову про припинення від 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць — Чехії та Словаччини;

1992 рік — у Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписують Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA);

1996 рік — у столиці Перу Лімі члени ліворадикального руху Тупак Амару захоплюють в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії і погрожують їх убити;

1998 рік — США і Велика Британія завдають авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;

2003 рік — у світовий прокат виходить фільм «Володар перснів: Повернення короля», останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений «Оскарами»;

2010 рік — Європейський Союз офіційно схвалює заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

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