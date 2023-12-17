17 декабря: какой сегодня праздник и главные события

17 декабря в Украине празднуют День работников государственной исполнительной службы.

В воскресенье, 17 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 декабря в Украине празднуют День работников государственной исполнительной службы. Профессиональный праздник, призванный почтить значительную роль государственной исполнительной службы в судебной и правовой системе Украины. В этот день приветствуют тех, кто своим упорным и добросовестным трудом обеспечит исполнение решений судов. Праздник установил своим указом Президент Украины Виктор Ющенко 22 июля 2009 года.

Также 17 декабря Всемирный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости. Идея введения такого дня возникла у международной организации Sex Workers' Rights Advocacy Network. 17 декабря был избран порноактрисой, шлюхой и сексологиней Энни Спринкл как день памяти жертв убийцы из Грин Ривер (Вашингтон).

Какой сегодня церковный праздник

17 декабря в церковном календаре – день памяти святого Даниила и трех отроков: Анания, Азария и Мисаила. Когда вавилоняне за 600 лет до Рождества Христова завоевали Иерусалим, среди других пленников оказались четверо благородных братьев: Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор решил взять их к себе и воспитать в халдейских науках. Однако молодые люди помнили христианские заповеди и не отреклись от своей веры. За это получили от Господа дары. Так Даниил стал мудрым, прозорливым и стал видеть пророческие сны.

Календарь важных событий за 17 декабря:

1538 год — Папа Римский Павел III отлучает от Церкви английского короля Генриха VIII;

1777 год — Франция признает независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки);

1790 год — В Мексике находят камень с календарем ацтеков;

1872 год — в помещении школы сестер Линдфорс (ул. Фундуклеевская, 21) проходит первый спектакль украинского музыкального театра в Киеве — «Черноморцы»;

1885 год — французское правительство объявляет об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке;

1895 год – в США получили патент на машину для производства шпагата;

1897 год – на Харьковском паровозостроительном заводе строят первый украинский паровоз;

1903 год — Орвилл Райт совершает первый в мире полет на самолете тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбером;

1917 год — Украинская Центральная Рада получает правительственную телеграмму из Петрограда от Совета Народных Комиссаров, в которой отмечалось, что правительство советской России «признает Украинскую Народную Республику, ее право полностью отделиться от России... сейчас же, без ограничения и безусловно»;

1917 год — начинает работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поддержавший Украинский Центральный Совет;

1920 год — аэродром Схипхол в Амстердаме начинают использовать для приема самолетов гражданской авиации;

1957 год — США проводят первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас»;

1962 год – происходит первое выступление Beatles на телевидении – на канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do;

1982 год — на экраны США выходит фильм Сидни Поллака «Тутси» с участием Джессики Ланж и Дастина Гоффмана в главных ролях;

1984 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического устройства в других суверенных государствах»;

1986 год — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществляют одновременную пересадку сердца, печени и легких;

1989 год — на телеканале Fox (США) проходит премьера мультсериала «Симпсоны»;

1992 год — депутаты Федерального собрания Чехо-Словакии принимают постановление о прекращении от 1 января 1993 года существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-наследниц — Чехии и Словакии;

1992 год – в Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписывают Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли – (NAFTA);

1996 год – в столице Перу Лиме члены леворадикального движения Тупак Амару захватывают в заложники 490 высокопоставленных гостей посла Японии и угрожают их убить;

1998 год — США и Великобритания наносят авиационные удары по Ираку под предлогом отказа сотрудничать со специальной комиссией ООН по контролю над иракским вооружением;

2003 год — в мировой прокат выходит фильм «Властелин колец: Возвращение короля», последний из трилогии, вскоре щедро отмечен «Оскарами»;

2010 год – Европейский Союз официально одобряет заявку Черногории о вступлении в Европейский Союз.

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