Во Львовской области автомобиль с военными попал в ДТП: есть погибшие

Легковушка с военными врезалась в фуру на Львовщине.

В субботу, 16 декабря, во Львовской области произошло ДТП с военными. В результате аварии есть погибшие, в частности, один из руководителей Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщили в Госспецтрансслужбе.

В легковушке находились четыре человека: заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Виктор Жигунов, подполковник Василий Кравец, солдат Дмитрий Сологуб и гражданка Наталья Дубровская. Все четверо погибли в результате ДТП.

В Госспецтрансслужбе, которая входит в структуру Минобороны, отмечают, что сотрудники были в рабочей командировке.

Издание zaxid.net добавляет, что легковой автомобиль Ford Focus на военных номерах столкнулся с грузовиком Volvo. Предварительно известно, что авария произошла при совершении легковушкой обгона.

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