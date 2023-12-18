«Прослушки» нашли в нескольких кабинетах, где работает Валерий Залужный и сотрудники аппарата — Генштаб

Устройства обнаружили во время плановой проверки помещений.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально заявил об обнаружении прослушивания в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и работников его аппарата.

В Генштабе указывают, что 17 декабря во время плановой проверки помещений в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации.

Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженными силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности.

Отмечается, что с целью установления обстоятельств указанного события, его последствий и лиц к нему причастных, была уведомлена Служба безопасности Украины.

Ранее мы писали, что СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в кабинете Валерия Залужного.

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