Валерій Залужний підтвердив, що в його кабінеті знайшли «прослушку» та розповів деталі, відео

Головнокомандувач відкинув варіант , що подібне могли скоїти в самому Генштабі.

Головнокомандувач Збройний сил України Валерій Залужний підтвердив інформацію, що в його кабінеті знайшли засіб для прослуховування. Він додав, що «прослушка» була знайдена не лише в нього.

«Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)», - сказав Залужний у коментарі «РБК-Україна».

Він також підтвердив, що цей кабінет не був постійним його місцезнаходженням.

«В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.)», - розповів головком та додав, що прослушка була знайдена не лише у нього.

На питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: «Ні, з вухами вже давно не працюємо».

Сам Залужний розцінює цей інцидент «як війну».

«Все може бути. Слідство доведе, що це було», - зазначив головнокомандувач.

Він також розповів, що в цей кабінет він мав прийти сьогодні о 07:00 ранку. І зайшов туди вже після перевірки.

На питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, то він сказав наступне: «Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися».

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявив про виявлення прослуховування у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та працівників його апарату.

Додамо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення «прослушки» в кабінеті Залужного.

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