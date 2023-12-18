Шольц захворів на COVID-19 і сподівається на легкий перебіг хвороби

Шольц сподівається, що хвороба пройде без ускладнень, оскільки крім підтвердженого тесту, має мало симптомів.

Джерело фото: picture-alliance

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив у своєму Twitter інфікування коронавірусом.

«Мої поточні тести на COVID-19 показують дві смужки. Маючи мало симптомів, я розраховую на легкий перебіг хвороби і поки що просто працюю лише за своїм столом», – написав німецький канцлер.

Шольц також зазначив, що це явно «не той сюрприз», який можна було б привітати, додавши про свої надії на легкий перебіг захворювання.

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