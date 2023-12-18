Німеччина запроваджує зміни для працевлаштування українців

Німеччина вирішила пришвидшити процес інтеграції українців на німецький ринок праці.

Джерело фото: Visit Ukraine

Під кінець 2023 року німецькі центри зайнятості, у співпраці з Федеральним міністерством праці та соціальних питань Німеччини планують пришвидшити процес інтеграції українців на німецький ринок праці. Про це повідомляє німецько-українська асоціація Ukrainian Future.

Незважаючи на те, що в Німеччині найбільше потребуються кваліфіковані робітники із знанням німецької мови, питання інтеграції переселенців шукає нові рішення. Для цього запускається ініціатива під назвою JobTurbo, головними принципами якої є:

Мова вивчається в робочому середовищі: Раніше центри зайнятості направляли на мовні курси та фінансували навчання на рівні B2 і вище. Зараз пріоритет у навчанні мови знижено, а ця задача перекладена на роботодавців.

Робота пріоритетніша за курси: Якщо раніше центри зайнятості акцентували увагу на кваліфікації своїх клієнтів для покращення їхніх можливостей на ринку праці, зараз основна увага приділяється якомога швидшому працевлаштуванню. Пошук роботи продовжуватиметься навіть під час навчання. Якщо з'явиться пропозиція роботи – навчання відступає на другий план, переноситься на вільний час або припиняється.

Прийнятна робота – єдина вимога: Робота повинна бути Zumutbar (прийнятною). Відмова від робочого місця може стосуватися лише з погляду здоров'я. Кваліфікація та побажання щодо роботи стають другорядними.

Частіші зустрічі з центром зайнятості: Раніше зустрічі з центром відбувалися рідше, тепер нова програма передбачає зустрічі кожні 6 тижнів.

Нові плани співпраці: Для тих, хто успішно пройшов "первинну інтеграцію", центри зайнятості розроблять нові плани співпраці. Враховуються фаховість та потенціал працівника, можливі зміни у плані співпраці.

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