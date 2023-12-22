Мобилизация с 25 лет, женщин по желанию: Безуглая опубликовала законопроект о мобилизации с проработкой замечаний Залужного

В Верховной Раде представили доработанный законопроект по изменению правил мобилизации, военного учета, прохождению службы. В нем учтены замечания Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Обновленную версию опубликовала депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
Законопроект предлагает снизить призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Местные органы власти будут обязаны содействовать мобилизации.
Также планируют ограничить права уклонистов. На военный учет должны все граждане Украины в возрасте 18-60 лет. Кроме того, планируется ввести военный учет за границей.
Нові обов'язки громадян, згідно із законопроєктом:
- надавати дані про місце проживання (знаходження) роботодавцю;
- пройти медогляд під час мобілізації;
- самостійно з'явитись у ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних;
- постійно носити із собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану.
Зміни у правилах військової служби:
- мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти ніде, крім підготовки). За словами Безуглої, повністю заберуть можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт;
- приберуть категорію «обмежено придатний»;
- можливість ув'язненим пройти військову службу під час мобілізації за бажанням.
Соціальний захист військових:
- відпустка 30 днів без поділу частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації);
- відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону тих, хто продовжує служити.
Варіанти вручення повістки:
- у ТЦК СП представниками ТЦК СП.
- за місцем проживання представниками ТЦК СП поліцейськими.
- за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими.
- у громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.
За бажанням у законопроєкті пропонується мобілізувати жінок та осіб, звільнених із полону.
Відстрочка та право на звільнення:
- особи з інвалідністю 1-2 групи;
- ті, у кого троє і більше дітей;
- якщо двоє військових мають дитину, один з них може отримати відстрочку або звільнитися;
- якщо у сім'ї є дитина з інвалідністю;
- якщо в сім'ї повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю/дружина або чоловік/батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає комусь відстрочка);
- піклувальники особи з інвалідністю 1-2 груп;
- вагітні жінки та жінки у декреті.
- чинні нардепи;
- дружини чи чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті.
Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл):
- вводиться базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
- вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.
У законопроєкті також пропонується прибрати строкову службу та звільнити строковиків (перевести їх у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил).
Ранее мы писали, какие замечания предоставил Валерий Залужный к законопроекту об усилении мобилизации.
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