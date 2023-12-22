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Мобилизация с 25 лет, женщин по желанию: Безуглая опубликовала законопроект о мобилизации с проработкой замечаний Залужного

13:59, 22 декабря 2023
Местные органы власти будут обязаны содействовать мобилизации, а права уклонистов будут ограничены.
Мобилизация с 25 лет, женщин по желанию: Безуглая опубликовала законопроект о мобилизации с проработкой замечаний Залужного
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В Верховной Раде представили доработанный законопроект по изменению правил мобилизации, военного учета, прохождению службы. В нем учтены замечания Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Обновленную версию опубликовала депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Законопроект предлагает снизить призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Местные органы власти будут обязаны содействовать мобилизации.

Также планируют ограничить права уклонистов. На военный учет должны все граждане Украины в возрасте 18-60 лет. Кроме того, планируется ввести военный учет за границей.

Нові обов'язки громадян, згідно із законопроєктом:

  • надавати дані про місце проживання (знаходження) роботодавцю;
  • пройти медогляд під час мобілізації;
  • самостійно з'явитись у ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних;
  • постійно носити із собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану.

Зміни у правилах військової служби:

  • мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти ніде, крім підготовки). За словами Безуглої, повністю заберуть можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт;
  • приберуть категорію «обмежено придатний»;
  • можливість ув'язненим пройти військову службу під час мобілізації за бажанням.

Соціальний захист військових:

  • відпустка 30 днів без поділу частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації);
  • відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону тих, хто продовжує служити.

Варіанти вручення повістки:

  • у ТЦК СП представниками ТЦК СП.
  • за місцем проживання представниками ТЦК СП поліцейськими.
  • за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими.
  • у громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

За бажанням у законопроєкті пропонується мобілізувати жінок та осіб, звільнених із полону.

Відстрочка та право на звільнення:

  • особи з інвалідністю 1-2 групи;
  • ті, у кого троє і більше дітей;
  • якщо двоє військових мають дитину, один з них може отримати відстрочку або звільнитися;
  • якщо у сім'ї є дитина з інвалідністю;
  • якщо в сім'ї повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю/дружина або чоловік/батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає комусь відстрочка);
  • піклувальники особи з інвалідністю 1-2 груп;
  • вагітні жінки та жінки у декреті.
  • чинні нардепи;
  • дружини чи чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті.

Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл):

  • вводиться базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
  • вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

У законопроєкті також пропонується прибрати строкову службу та звільнити строковиків (перевести їх у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил). 

Ранее мы писали, какие замечания предоставил Валерий Залужный к законопроекту об усилении мобилизации.

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