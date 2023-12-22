В Укрэнерго планируют создать приложение, которое будет извещать людей о дефиците электроэнергии

Компания хотела бы, чтобы уведомления приходили людям на телефоны.

В Укрэнерго ищут технические возможности извещать людей о дефиците мощности в энергосистеме. В частности, планируют создать мобильное приложение. Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью LB.UA.

Так, на вопрос, рассматривает ли компания идею создать специальное приложение, вроде того, что сообщает о воздушной угрозе, Кудрицкий ответил: «Мы над ним уже некоторое время работаем».

Кроме того, компания публикует сведения о состоянии работы энергосистемы на своих официальных страницах в соцсетях первой половины дня.

«Там мы раньше времени предупреждаем, что сегодня ожидается дефицит, просим в этот день бережно пользоваться электроприборами», - сказал Кудрицкий.

В то же время компания хотела бы, чтобы уведомления приходили людям на телефоны.

«Мы также думаем о том, чтобы такие объявления присоединить к какому-либо из популярных приложений. Чтобы такие оповещения приходить на телефон конкретного потребителя, это немного сложнее», - отметил Кудрицкий.

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