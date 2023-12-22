Чи будуть додаткові вихідні на Різдвяні та Новорічні свята – стали відомі деталі

Всі додаткові вихідні та неробочі дні скасовуються на період дії воєнного стану.

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Наближаються новорічні та різдвяні свята, під час яких українці отримують додаткові дні відпочинку. Проте у зв’язку з дією воєнного стану в Україні всі додаткові вихідні та неробочі дні скасовуються.

Зокрема ст. 6 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено правила на період дії воєнного стану, а саме призупинено дію ст. 71-73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Отже, понеділки 25 грудня (Різдво) і 1 січня (Новий рік) будуть звичайними робочими днями.

Однак у приватних компаніях роботодавці можуть надати додаткові дні відпочинку на власний розсуд.

Нагадаємо, що День Святого Миколая перенесли на 6 грудня, а Щедрий Вечір – на 31 грудня. Коли будемо нині відзначати християнські свята – оновлений календар.

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