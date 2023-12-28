Перед Новым годом мандарины резко подорожали: сколько придется заплатить

Мандарины по сравнению с прошлым месяцем подорожали с 48,59 до 56,42 грн/кг.

В Украине перед праздниками снова подорожали мандарины. Об этом сообщает Минфин.

В третьей декаде декабря мандарины выросли в цене по сравнению с ноябрем почти на 8 гривен. Месяц назад они стоили 48,59 грн/кг, а теперь продают по цене 56,42 грн/кг.

Клементин продается по 108,40 грн/кг, что на 21 коп. дешевле, чем в ноябре.

Мандарины по цене 53 гривны за килограмм продаются в супермаркете "Сільпо". В "Новусе" и "Форе" эти фрукты можно купить по 57 гривен за килограмм.

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