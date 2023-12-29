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В Запоріжжі член ЛКК за 193 000 грн «робив інвалідами» ухилянтів

17:16, 29 грудня 2023
Медичний працівник за гроші оформляв чоловікам ll групу інвалідності.
В Запоріжжі член ЛКК за 193 000 грн «робив інвалідами» ухилянтів
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що 27 грудня у Запоріжжі правоохоронці викрили члена лікарсько-консультативної комісії однієї з міських лікарень на отриманні 193 000 гривень неправомірної вигоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Відомо, що до функціонування схеми були залучені медичні працівники місцевої лікарні. За гроші медики допомагали чоловікам призовного віку отримати ll групу інвалідності за фіктивними діагнозами.

Наразі вирішується питання про затримання фігуранта та повідомлення йому про підозру.

Зазначається, що медику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що прикордонники Білгород-Дністровського загону запобігли спробі незаконному перетинанню державного кордону 26-річним громадянином України за підробленими документами.

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