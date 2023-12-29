В Запоріжжі член ЛКК за 193 000 грн «робив інвалідами» ухилянтів

Медичний працівник за гроші оформляв чоловікам ll групу інвалідності.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що 27 грудня у Запоріжжі правоохоронці викрили члена лікарсько-консультативної комісії однієї з міських лікарень на отриманні 193 000 гривень неправомірної вигоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Відомо, що до функціонування схеми були залучені медичні працівники місцевої лікарні. За гроші медики допомагали чоловікам призовного віку отримати ll групу інвалідності за фіктивними діагнозами.

Наразі вирішується питання про затримання фігуранта та повідомлення йому про підозру.

Зазначається, що медику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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