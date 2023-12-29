У Львові через обстріл загинув майстер спорту міжнародного класу Віктор Кобзистий

В результаті ворожого обстрілу Україна втратила видатного спортсмена та баскетболіста Віктора Кобзистого.

Джерело фото: Facebook / Антон Нікулін

У Львові 29 грудня в результаті російського ракетного обстрілу загинув видатний український баскетболіст і тренер Віктор Кобзистий, який був майстром спорту України міжнародного класу. Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

«Cьогодні під час підступного обстрілу рашистскими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним», – сказав Нікулін.

Tribuna.com повідомляє, що Кобзистий виступав за збірну України на Чемпіонатах Європи у 2001 та 2005 роках. Також він грав у складі таких команд, як «Дніпро», «Будівельник» та «Азовмаш».

Його спортивна кар'єра як гравця завершилася влітку 2011 року. Після завершення кар'єри гравця, він перейшов до тренерської діяльності і став головним тренером жіночої команди «Динамо».

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