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Как выглядит ТУ ГСА в Одесской области после ракетного обстрела: ФОТО

15:19, 29 декабря 2023
В результате попадания ракеты в 40 метрах от здания, в ТУ ГСА выбиты окна и повреждена крыша.
Как выглядит ТУ ГСА в Одесской области после ракетного обстрела: ФОТО
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В результате ракетных обстрелов города Одесса, произошедшего утром 29 декабря 2023 года, среди других зданий было повреждено также и здание Территориального управления Государственной судебной администрации в Одесской области.

Ракета упала всего в сорока метрах от здания ТУ ГСА, оставив большую воронку на месте взрыва.

Дома, расположенные рядом с местом падения ракеты, получили существенные повреждения.

В здании ТУ ГСА выбиты окна и повреждена крыша. Также повреждения получили автомобили, припаркованные у здания ТУ ГСА.

При взрыве ракеты работники ТУ ГСА уже находились на рабочих местах или находились рядом со зданием Управления. Таким образом, чудом удалось избежать человеческих жертв.

В настоящее время продолжается подсчет нанесенного ущерба. Работа учреждения на данный момент ограничена.

Автор Вячеслав Хрипун

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