Пенсии и зарплаты педагогов и медиков в 2024 году будут выплачиваться без задержек, – Шмыгаль

Финансирование выплат учителям и врачам будет осуществляться за счет международных договоренностей.

Источник фото: Тelegram / Денис Шмыгаль

Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году будут выплачиваться своевременно, индексация планируется осуществить в марте, в соответствии с законодательством. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни. В следующем году Украина потребует более 37 млрд долларов внешнего финансирования", - отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас есть договоренности с одиннадцатью государствами по многолетним программам финансирования. Кроме того, заключена программа расширенного финансирования с Международным валютным фондом (МВФ) и получена поддержка других международных финансовых организаций.

Также во время заседания Правительства был утвержден план Ukraine Facility с целью дальнейшего представления его Европейской комиссии. Согласование окончательной версии этого плана откроет Украине возможность получить финансовые ресурсы на сумму 50 миллиардов евро в течение 4 лет, из которых 39 миллиардов евро будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности.

Напомним, Кабмин утвердил новую систему оплаты труда госслужащих и сократил количество должностей чиновников на 20 тысяч.

Кроме того, Кабмин внес изменения в распоряжение о выделении средств Госспецсвязи: вместо 3 млрд - 198 млн на закупку военной техники.

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