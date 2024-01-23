Выплаты 6500 грн и 13200 грн по новому «закону»: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники через сообщения в мессенджерах предлагают получить денежную помощь, ссылаясь на несуществующий закон №2702-251, якобы принятый парламентом.

Фото: vl.npu.gov.ua

Полиция Волынской области сообщила о новой схеме мошенников. Злоумышленники предлагают гражданам получить выплаты в размере 6500 и 13200 гривен якобы по новому «закону».

«Только за вчерашние сутки четырех волынян обманули по такой схеме на общую сумму более 60 тысяч гривен. Полиция начала уголовные производства», - говорится в сообщении.

Суть состоит в том, что мошенники через сообщения в мессенджерах предлагают получить денежную помощь, ссылаясь на несуществующий закон №2702-251, якобы принятый Верховной Радой.

«Человек становится жертвой мошенничества именно тогда, когда переходит по ссылке, указанной в сообщении, и осуществляет авторизацию из своего банка, вводя персональные данные, пароли и т.д. Таким образом, мошенники получают доступ к его банковской карте», - добавляют в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе мошенники колл-центра похищали деньги с банковских карт.

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