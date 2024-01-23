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  1. В Україні

Виплати 6500 грн та 13200 грн по новому «закону»: українців попередили про нову схему шахраїв

17:15, 23 січня 2024
Шахраї через повідомлення у месенджерах пропонують отримати грошову допомогу, посилаючись на неіснуючий закон №2702-251, нібито прийнятий парламентом.
Виплати 6500 грн та 13200 грн по новому «закону»: українців попередили про нову схему шахраїв
Фото: vl.npu.gov.ua
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Поліція Волинської області повідомила про нову схему шахраїв. Зловмисники пропонують громадянам отримати виплати у розмірі 6500 та 13200 гривень нібито по новому «закону».

«Лише за вчорашню добу чотирьох волинян ошукали за такою схемою на загальну суму в понад 60 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальні провадження», - сказано у повідомленні.

Суть полягає у тому, що шахраї через повідомлення у месенджерах пропонують отримати грошову допомогу, посилаючись на неіснуючий закон №2702-251, нібито прийнятий Верховною Радою.

«Людина стає жертвою шахрайства саме тоді, коли переходить за посиланням, вказаним у повідомленні, та здійснює авторизацію зі свого банку, вводячи персональні дані, паролі тощо. Таким чином, шахраї отримують доступ до її банківської картки», - додають у поліції.

Раніше ми писали, що в Одесі шахраї кол-центру викрадали гроші з банківських карток.

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