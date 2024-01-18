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  1. В Україні

В Одесі шахраї кол-центру викрадали гроші з банківських карток

22:20, 18 січня 2024
Аферисти видавали себе за співробітників банків.
В Одесі шахраї кол-центру викрадали гроші з банківських карток
Фото: поліція
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В Одесі викрили підпільний кол-центр, який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста, повідомляє пресслужба поліції.

За даними слідства, з метою заволодіння коштами громадян зловмисники обладнали офіс Sip-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Телефонували людям та видавали себе за співробітників банків. Використовуючи методи соціальної інженерії, отримували від співрозмовників персональні дані та інформацію щодо їхніх особистих рахунків і відразу ж знімали з них гроші.

Під час обшуків силовики вилучили 35 комп’ютерів та ноутбуків, мобільні телефони, а також інші речі, що становлять інтерес для слідства. 

 Наразі правоохоронці збирають докази для притягнення винних до відповідальності. 

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