В Одесі шахраї кол-центру викрадали гроші з банківських карток

Аферисти видавали себе за співробітників банків.

Фото: поліція

В Одесі викрили підпільний кол-центр, який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста, повідомляє пресслужба поліції.

За даними слідства, з метою заволодіння коштами громадян зловмисники обладнали офіс Sip-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Телефонували людям та видавали себе за співробітників банків. Використовуючи методи соціальної інженерії, отримували від співрозмовників персональні дані та інформацію щодо їхніх особистих рахунків і відразу ж знімали з них гроші.

Під час обшуків силовики вилучили 35 комп’ютерів та ноутбуків, мобільні телефони, а також інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Наразі правоохоронці збирають докази для притягнення винних до відповідальності.