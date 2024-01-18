На Чернігівщині посилюють контроль за пересуванням поблизу російського кордону

Мова йде про 5-кілометрову зону біля кордону.

У Чернігівській області у 5-кілометровій зоні біля кордону посилить режим контролю за пересуванням цивільних. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслвав Чаус.

Повідомляється, що це рішення було ухвалено на Раді оборони Чернігівської області, де обговорювалися безпекові та оборонні питання.

"Задля безпеки місцевих жителів у 5-ти кілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних", - повідомив він.

До відома, тривалість комендантської години в Чернігівській області залишається без змін – з 00:00 до 4:00. Заборона на продаж алкоголю триває в регіоні з 22:00 до 9:00 (для торгових мереж та закладів харчування).

Раніше у ЗСУ закликали евакуюватися жителів прикордонних районів півночі України.

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