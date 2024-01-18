В Черниговской области усиливают контроль за передвижением вблизи российской границы

В Черниговской области в 5-километровой зоне у границы усилит режим контроля за передвижением гражданских. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Сообщается, что это решение было принято на Совете обороны Черниговской области, где обсуждались вопросы безопасности и обороны.
"В целях безопасности местных жителей в 5-ти километровой зоне у границы Госпогранслужба усилит режим контроля за передвижением гражданских", - сообщил он.
К сведению, продолжительность комендантского часа в Черниговской области остается без изменений – с 00:00 до 4:00. Запрет на продажу алкоголя продолжается в регионе с 22.00 до 9.00 (для торговых сетей и заведений питания).
Ранее в ВСУ призвали эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины.
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