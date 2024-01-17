В ВСУ призвали эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что пребывание вблизи границы с рф опасно.

Граждане, проживающие вблизи границы с рф на севере страны, должны прислушаться к советам местных властей по эвакуации, так как оккупанты ежедневно атакуют эти районы разными видами оружия. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«В приграничных районах Сумской и Черниговской областей (так же как и на всей территории страны) действует правовой режим военного положения. Каждый день враг наносит по тем территориям огненное поражение», – отметил он.

По словам Наева, враг использует разные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, а также привлекает диверсионные группы.

«Каждый гражданский должен четко осознать, что пребывание вблизи границы с россией опасно! Ежедневно военные администрации решают вопросы эвакуации жителей этих областей, так же, как из прифронтовых населенных пунктов на востоке и юге Украины», – добавил он.

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