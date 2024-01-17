В Киеве грузовик протаранил несколько авто и врезался в дом: видео

Водителю стало плохо, поэтому грузовик выехал за пределы проезжей части, совершил ряд ДТП пока остановился в стене дома.

В среду, 17 января, вечером в Киеве на Троещине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщают местные Telegram-каналы.

По свидетельствам очевидцев, грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части, столкнулся с несколькими автомобилями, пересек тротуар и врезался в жилой дом. Отмечается, что в доме на первом этаже размещены магазины.

На видео с места происшествия видно, что грузовик "Камаз" потерял контроль и остановился, врезавшись в стену.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и медицинские работники. По предварительной информации, водителю грузовика стало плохо, что могло привести к аварии.

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