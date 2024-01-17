У Києві вантажівка протаранила декілька авто та врізалася у будинок: відео

Керманичу стало зле, тож вантажівка виїхала за межі проїзної частини, скоїла ряд ДТП поки зупинилася в стіні будинку.

В середу, 17 січня, ввечері у Києві на Троєщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, повідомляють місцеві Telegram-канали.

За свідченнями очевидців, вантажний автомобіль виїхав за межі проїзної частини, зіткнувся з декількома автомобілями, перетнув тротуар і врізався у житловий будинок. Зазначається, що в будинку на першому поверсі розміщені магазини.

На відео з місця події видно, що вантажівка «Камаз» втратила контроль і зупинилася, врізавшись у стіну.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та медичні працівники. За попередньою інформацією, водієві вантажівки стало зле, що могло призвести до аварії.

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