Російський агент, який шпигував за портом Ізмаїла, проведе 15 років за ґратами

Працівник одного з підприємств Ізмаїльського річного порту працював на ворога.

Фото: СБУ

На Одещині ворожого агента визнано винним у державній зраді та засуджено 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє СБУ.

Засудженим є працівник одного з підприємств Ізмаїльського річного порту. Після початку повномасштабного вторгнення рф чоловіка дистанційно завербував представник російських спецслужб.

Найбільше ворога цікавили місця розташування електропідстанцій та українських блокпостів на території Ізмаїла.

Також поплічник рф слідкував за транспортом, який прибував до місцевого річпорту, та розвідував специфіку його охорони.

Отримані дані він направляв агресору у вигляді текстових повідомлень з фото та електронними координатами об’єктів через анонімний чат у месенджері.

Чоловіка затримали наприкінці січня минулого року. Під час обшуків у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

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