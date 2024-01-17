Российский агент, шпионивший за портом Измаила, проведет 15 лет за решеткой

Работник одного из предприятий Измаильского речного порта работал на врага.

В Одесской области вражеский агент признан виновным в государственной измене и осужден 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает СБУ.

Осужден работник одного из предприятий Измаильского годового порта. После начала полномасштабного вторжения рф мужчину дистанционно завербовал представитель российских спецслужб.

Больше всего врага интересовали места расположения электроподстанций и украинских блокпостов на территории Измаила.

Также приспешник рф следил за транспортом, который прибывал в местный речпорт, и разведывал специфику его охраны.

Полученные данные он направлял агрессору в виде текстовых сообщений с фотографиями и электронными координатами объектов через анонимный чат в мессенджере.

Мужчину задержали в конце января прошлого года. Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

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