У ЗСУ закликали евакуюватися жителів прикордонних районів півночі України

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що перебування поблизу кордону з рф є небезпечним.

Громадяни, які проживають поблизу кордону з рф на півночі країни, мають дослухатися до порад місцевої влади щодо евакуації, тому що окупанти щоденно атакують ці райони різними видами зброї. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей (так як й на всій території країни) діє правовий режим воєнного стану. Щодня ворог наносить по тим територіям вогневе ураження», – зазначив він.

За словами Наєва, ворог використовує різні види зброї, включаючи авіацію, артилерію, міномети та гранатомети, а також залучає диверсійні групи.

«Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з росією є небезпечним! Щодня військові адміністрації вирішують питання евакуації мешканців з цих областей, так само, як з прифронтових населених пунктів на сході та півдні України», – додав він.

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