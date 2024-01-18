Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

Источник фото: Высший совет правосудия

Высший совет правосудия 18 января 2024 года объявил о наличии вакантной должности председателя Государственной судебной администрации.

Также Совет правосудия решил создать рабочую группу по вопросу отбора кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.

Согласно решению ВСП, Секретариат Совета правосудия до 25 января 2024 должен разработать и предоставить на утверждение Высшего совета правосудия Условия для занятия вакантной должности председателя ГСА.

Отметим, что на заседании ВСП наибольшая дискуссия развернулась вокруг вопроса, кто именно должен войти в состав рабочей группы по отбору кандидатов на должность главы ГСА.

Председатель ВСП Григорий Усик предложил включить в состав рабочей группы следующих лиц:

Мельник Алексей Петрович – член ВСП, председатель рабочей группы

Кваша Оксана Александровна – член ВСП

Котелевец Алла Викторовна – член ВСП

Лукьянов Дмитрий Васильевич – заместитель председателя ВСП

Плахтий Инна Борисовна – член ВСП

В свою очередь член Совета правосудия Виталий Салихов предложил включить в состав рабочей группы других лиц:

Салихов Виталий Валерьевич – член ВСП

Бурлаков Сергей Юрьевич – член ВСП

Кваша Оксана Александровна – член ВСП

Бокова Юлия Валерьевна – член ВСП

«Считаю, что в составе рабочей группы должны быть судьи судов первой, апелляционной и кассационной инстанции, а также представитель научного сообщества», - отметил Виталий Салихов.

Также он предложил включить в состав рабочей группы главу Киевского апелляционного суда Ярослава Головачева, члена Совета судей Украины, судью АП ВАКС Валерию Черную, главу Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова («Слуга народа»), народного депутата Сергея Демченко («Слуга народа») и представителя международной антикоррупционной организации IDLO.

«Международные партнеры нам помогают, поэтому они тоже должны быть в составе рабочей группы, а указанные народные депутаты занимаются решением проблем судебной власти», - рассказал Виталий Салихов.

Кроме того, член ВСП фактически отметил, что не совсем доверяет составу рабочей группы, предложенному Григорием Усиком.

В свою очередь член ВСП Сергей Бурлаков сообщил, что он, как и Виталий Салихов, изначально был включен в рабочую группу, состав которой предложил Григорий Усик. Однако, по неизвестным причинам, кандидатуры Сергея Бурлакова и Виталия Салихова затем исчезли из финальной версии состава рабочей группы.

Григорий Усик в ответ отметил, что во время предварительного совещания состоялось голосование членов ВСП за состав рабочей группы, однако кандидатуры Виталия Салихова и Сергея Бурлакова не набрали большинства голосов членов ВСП в отличие от тех членов Совета правосудия, которые все же вошли в окончательный проект состава рабочей группы.

Также Сергей Бурлаков предложил свой вариант состава рабочей группы:

Алексей Мельник – член ВСП

Оксана Кваша – член ВСП

Алла Котелевец – член ВСП

Дмитрий Лукьянов – заместитель председателя ВСП

Инна Плахтий – член ВСП

Виталий Салихов – член ВСП

Сергей Бурлаков – член ВСП

Сергей Демченко – народный депутат

Денис Маслов – глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики

Ярослав Головачев – председатель Киевского апелляционного суда

Валерия Черная – член Совета судей Украины

Представитель организации IDLO

В свою очередь, член ВСП Роман Маселко добавил, что в качестве консультантов или экспертов было бы неплохо пригласить для помощи в проведении отбора нового главы ГСА представителей проектов технической помощи USAID, Pravo-Justice и IDLO.

В итоге Высший совет правосудия все же утвердил состав рабочей группы, предложенный главой ВСП Григорием Усиком.

За соответствующее предложение проголосовали 9 членов ВСП, а против – 7.

Проголосовали «за» - Олег Кандзюба, Алексей Мельник (представители Офиса Генерального прокурора), Дмитрий Лукьянов, Оксана Кваша (представители научного сообщества), Григорий Усик, Татьяна Бондаренко, Елена Ковбий, Алла Котелевец (представители Съезда судей) и Роман Маселко (представитель Верховной Рады).

Соответственно, «против» проголосовали исключительно представители Съезда судей и председатель Верховного Суда - Виталий Салихов, председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, Сергей Бурлаков, Инна Плахтий, Юлия Бокова, Александр Сасевич, Ольга Попикова.

Напомним, что исполняющим обязанности главы ГСА является Максим Пампура.

Автор: Вячеслав Хрипун

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