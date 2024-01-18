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  1. В мире

Джо Байден готов усилить иммиграционную политику, - WSJ

15:33, 18 января 2024
Сообщается, что в Сенате разрабатывается иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища.
Джо Байден готов усилить иммиграционную политику, - WSJ
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Президент США Джо Байден готов к усилению иммиграционной политики, чтобы ослабить критику и обеспечить оказание помощи Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Сенате разрабатывается иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища.

Соглашение должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля. WSJ отмечает, что у нее есть большие шансы, хотя республиканцы выдвигают более жесткие условия.

Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами свидетельствует о том, что он готов пойти на уступки. Как сообщает WSJ, это связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди американцев.

По опросам CBS News, проведенным в начале этого месяца, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, что президент усилил ее.

За свою 50-летнюю политическую карьеру, которая часто сосредотачивалась на внешнеполитических приоритетах, Байден редко брался за сложный вопрос иммиграционной политики. А когда он это делал, то обычно поддерживал умеренную позицию.

В течение трех лет администрация Байдена пыталась обуздать рост мигрантов на южной границе. Республиканцы взялись за этот вопрос и, как ожидается, двухпартийное соглашение может прекратить дискуссии.

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