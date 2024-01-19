Как работающим пенсионерам обратиться за перерасчетом выплат: разъяснение

Перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после назначения или предварительного перерасчета.

Даже в период военного положения украинские пенсионеры имеют право на перерасчет выплат. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, специалисты ПФУ разъяснили, как обратиться за перерасчетом пенсии работающим пенсионерам.

В соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после назначения или предварительного перерасчета.

Заявление можно подать любым удобным способом:

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

на сайте веб-портала Пенсионного фонда с использованием электронной подписи;

веб-портала Пенсионного фонда с использованием электронной подписи; на портале «Дія» с использованием электронной подписи.

Раньше мы писали, что в Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен.

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