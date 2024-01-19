Как работающим пенсионерам обратиться за перерасчетом выплат: разъяснение

Даже в период военного положения украинские пенсионеры имеют право на перерасчет выплат. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Так, специалисты ПФУ разъяснили, как обратиться за перерасчетом пенсии работающим пенсионерам.
В соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после назначения или предварительного перерасчета.
Заявление можно подать любым удобным способом:
- лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
- на сайте веб-портала Пенсионного фонда с использованием электронной подписи;
- на портале «Дія» с использованием электронной подписи.
Раньше мы писали, что в Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен.
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