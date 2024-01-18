Кабмин вынес выговор члену Комиссии по регулированию азартных игр Елене Водолажко

Выговор объявлен в связи с допущением дисциплинарного проступка.

Кабинет министров объявил выговор члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Елене Водолажко. Соответствующее распоряжение №30 от 16 января обнародовано на официальном правительственном портале.

«В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 закона «О государственной службе» (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, актов органов государственной власти, приказов (распоряжений) и поручений руководителей, принятых в пределах их полномочий), объявить выговор члену КРАИЛ Водоложко Елене Леонидовне», – говорится в документе.

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