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Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

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Стало известно, по каким основаниям членам семей погибших военнослужащих и полицейских могут отказать в компенсации.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

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  1. В Украине

Кабмин вынес выговор члену Комиссии по регулированию азартных игр Елене Водолажко

15:30, 18 января 2024
Выговор объявлен в связи с допущением дисциплинарного проступка.
Кабмин вынес выговор члену Комиссии по регулированию азартных игр Елене Водолажко
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Кабинет министров объявил выговор члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Елене Водолажко. Соответствующее распоряжение №30 от 16 января обнародовано на официальном правительственном портале.

«В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 закона «О государственной службе» (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, актов органов государственной власти, приказов (распоряжений) и поручений руководителей, принятых в пределах их полномочий), объявить выговор члену КРАИЛ Водоложко Елене Леонидовне», – говорится в документе.

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