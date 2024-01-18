Кабмін виніс догану членкині Комісії з регулювання азартних ігор Олені Водолажко

Догану оголошено у зв’язку з допущенням дисциплінарного проступку.

Кабінет міністрів оголосив догану членкині Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Олені Водолажко. Відповідне розпорядження №30 від 16 січня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

«У зв’язку з допущенням дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 65 закону «Про державну службу» (невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень), оголосити догану члену КРАІЛ Водолажко Олені Леонідівні», – йдеться у документі.

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