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НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і попереджає, що він може бути звільнений з посади

У НАЗК повідомляють, що склали протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і кажуть, що його можуть звільнити, але не пояснюють деталі.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

Члени Вищої ради правосуддя намагалися сформувати різний склад групи, що буде відбирати голову ДСА, однак перемогла пропозиція голови ВРП.

Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів, яких підозрюють у колабораційній діяльності

Колишні українські судді Тамара Міщенко та Наталія Купавська стали суддями так званого «Запорізького обласного суду».

  1. В Україні

Кабмін виніс догану членкині Комісії з регулювання азартних ігор Олені Водолажко

15:30, 18 січня 2024
Догану оголошено у зв’язку з допущенням дисциплінарного проступку.
Кабмін виніс догану членкині Комісії з регулювання азартних ігор Олені Водолажко
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Кабінет міністрів оголосив догану членкині Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Олені Водолажко. Відповідне розпорядження №30 від 16 січня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

«У зв’язку з допущенням дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 65 закону «Про державну службу» (невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень), оголосити догану члену КРАІЛ Водолажко Олені Леонідівні», – йдеться у документі.

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