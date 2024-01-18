Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді розповіли, чому в Україні складно мобілізувати ще сотні тисяч громадян

Тільки на їх екіпірування та підготовку потрібно додатково більше 300 млрд. гривень.

НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і попереджає, що він може бути звільнений з посади

У НАЗК повідомляють, що склали протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і кажуть, що його можуть звільнити, але не пояснюють деталі.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

Члени Вищої ради правосуддя намагалися сформувати різний склад групи, що буде відбирати голову ДСА, однак перемогла пропозиція голови ВРП.

Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

  1. В Україні

У вищих навчальних закладах України хочуть ввести обов’язкову військову підготовку

21:00, 18 січня 2024
У базовий курс входитимуть теоретична та практична підготовка для всіх студентів незалежно від програми.
У вищих навчальних закладах України хочуть ввести обов’язкову військову підготовку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні в університетах планують ввести обов'язкові курси з військового вишколу для всіх незалежно від обраної спеціальності. Про це у інтерв’ю The Ukrainians повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

 Так, за словами Винницького, планується адаптація освітніх програм, щоб вони відповідали потребам країни, яка перебуває у стані війни. 

Він зазначив, що студенти не мають необхідних навичок для захисту країни, оскільки не відбулась реформа військової кафедри, а самі студенти навряд будуть масово оплачувати курси з тактичної медицини чи стрільби.

Таким чином, за його словами, МОН співпрацюючи з Міноборони планує запровадити обов’язковий курс із базового військового вишколу. У нього входитимуть теоретична та практична підготовка для всіх студентів незалежно від програми.

Він додав, що наразі розробляється пілотний проєкт курсу та проводиться підготовка інфраструктури та викладачів.

«З часом зможемо поділитися цим досвідом з іноземними університетами, яких цікавитиме це питання», — сказав Винницький.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео