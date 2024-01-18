У вищих навчальних закладах України хочуть ввести обов’язкову військову підготовку

У базовий курс входитимуть теоретична та практична підготовка для всіх студентів незалежно від програми.

В Україні в університетах планують ввести обов'язкові курси з військового вишколу для всіх незалежно від обраної спеціальності. Про це у інтерв’ю The Ukrainians повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

Так, за словами Винницького, планується адаптація освітніх програм, щоб вони відповідали потребам країни, яка перебуває у стані війни.

Він зазначив, що студенти не мають необхідних навичок для захисту країни, оскільки не відбулась реформа військової кафедри, а самі студенти навряд будуть масово оплачувати курси з тактичної медицини чи стрільби.

Таким чином, за його словами, МОН співпрацюючи з Міноборони планує запровадити обов’язковий курс із базового військового вишколу. У нього входитимуть теоретична та практична підготовка для всіх студентів незалежно від програми.

Він додав, що наразі розробляється пілотний проєкт курсу та проводиться підготовка інфраструктури та викладачів.

«З часом зможемо поділитися цим досвідом з іноземними університетами, яких цікавитиме це питання», — сказав Винницький.

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