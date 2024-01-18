Посвідчення договорів з використанням житлового сертифіката – який алгоритм дій нотаріуса

Окрім звичайної підготовки та перевірок, нотаріусу при посвідченні договору з використанням житлового сертифіката варто врахувати деякі особливості.

Джерело фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Комісія Нотаріальної палати України з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування підготувала для нотаріусів Інформаційний лист «Посвідчення договорів з використанням житлового сертифіката: алгоритм дій нотаріуса».

Так, у інструкції зазначається, що нотаріус здійснює звичайну підготовку проекту договору та проводить усі передбачені законодавством перевірки, необхідні для нотаріального посвідчення відповідного договору.

Окрім звичайної підготовки та перевірок, нотаріусом при посвідченні договору з використанням житлового сертифіката слід зробити такі кроки та врахувати такі особливості:

Взяти житловий сертифікат в роботу в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Перевірити відомості в житловому сертифікаті. Перевірка нотаріусом державної реєстрації припинення права власності на знищене майно. Перевірка нотаріусом дотримання вимоги щодо розміщення житла, що придбається. У договорі про придбання житла зазначаються умови щодо:

накладення заборони відчуження нерухомого майна, що придбавається з використанням житлового сертифіката, строком на п’ять років;

перерахування коштів компенсації на рахунок продавця об’єкта нерухомого майна виконавцем програми протягом п’яти робочих днів з дня внесення даних про договір нотаріусом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Згода другого з подружжя на купівлю житла. Реквізити рахунків продавця. Оцінка вартості житла, яке є предметом договору купівлі-продажу. Оплата податків, військового збору, збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна відбувається на загальних підставах. Спеціальні норми щодо звільнення від сплати зазначених платежів у разі укладення таких договорів на даний час відсутні. Державна реєстрація права власності покупця в результаті посвідчення такого договору здійснюється одночасно із вчиненням вказаної нотаріальної дії нотаріусом, яким вчинено нотаріальну дію. Нотаріус одночасно з посвідченням договору про придбання житла накладає заборону відчуження нерухомого майна, що придбавається з використанням житлового сертифіката, строком на п’ять років. (Пункт 58 Постанови КМУ №600). Внесення відомостей до РПЗМ. Після завершення внесення відомостей до РПЗМ та підписання КЕП нотаріус може повторно зробити Витяг по житловому сертифікату, щоб пересвідчитися у зміні статусу: «Передано на виплату». Кошти перераховуються продавцю протягом 5 днів робочих днів з наступного дня після внесення відомостей нотаріусом до РПЗМ. Через деякий час після перерахування коштів продавцю, у разі повторного формування витягу з РПЗМ щодо житлового сертифіката, у такому витязі буде міститися інформація про те, що сертифікат погашено. У НПУ звертають увагу, що функціонал РПЗМ передбачає можливість внесення виправлень до внесених нотаріусом відомостей навіть після підписання КЕП, окрім виправлення реквізитів рахунка та даних продавця, а також даних житлового сертифіката. Після підписання КЕП виправити реквізити рахунку та відомості про продавця можливо буде лише після повернення АТ «Укрпошта» сертифіката без виконання у зв’язку з поверненням банком платежу через помилки в реквізитах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.