Посвідчення договорів з використанням житлового сертифіката – який алгоритм дій нотаріуса

Комісія Нотаріальної палати України з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування підготувала для нотаріусів Інформаційний лист «Посвідчення договорів з використанням житлового сертифіката: алгоритм дій нотаріуса».
Так, у інструкції зазначається, що нотаріус здійснює звичайну підготовку проекту договору та проводить усі передбачені законодавством перевірки, необхідні для нотаріального посвідчення відповідного договору.
Окрім звичайної підготовки та перевірок, нотаріусом при посвідченні договору з використанням житлового сертифіката слід зробити такі кроки та врахувати такі особливості:
- Взяти житловий сертифікат в роботу в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Перевірити відомості в житловому сертифікаті.
- Перевірка нотаріусом державної реєстрації припинення права власності на знищене майно.
- Перевірка нотаріусом дотримання вимоги щодо розміщення житла, що придбається.
- У договорі про придбання житла зазначаються умови щодо:
- накладення заборони відчуження нерухомого майна, що придбавається з використанням житлового сертифіката, строком на п’ять років;
- перерахування коштів компенсації на рахунок продавця об’єкта нерухомого майна виконавцем програми протягом п’яти робочих днів з дня внесення даних про договір нотаріусом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
- Згода другого з подружжя на купівлю житла.
- Реквізити рахунків продавця.
- Оцінка вартості житла, яке є предметом договору купівлі-продажу.
- Оплата податків, військового збору, збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна відбувається на загальних підставах. Спеціальні норми щодо звільнення від сплати зазначених платежів у разі укладення таких договорів на даний час відсутні.
- Державна реєстрація права власності покупця в результаті посвідчення такого договору здійснюється одночасно із вчиненням вказаної нотаріальної дії нотаріусом, яким вчинено нотаріальну дію.
- Нотаріус одночасно з посвідченням договору про придбання житла накладає заборону відчуження нерухомого майна, що придбавається з використанням житлового сертифіката, строком на п’ять років. (Пункт 58 Постанови КМУ №600).
- Внесення відомостей до РПЗМ.
- Після завершення внесення відомостей до РПЗМ та підписання КЕП нотаріус може повторно зробити Витяг по житловому сертифікату, щоб пересвідчитися у зміні статусу: «Передано на виплату».
- Кошти перераховуються продавцю протягом 5 днів робочих днів з наступного дня після внесення відомостей нотаріусом до РПЗМ. Через деякий час після перерахування коштів продавцю, у разі повторного формування витягу з РПЗМ щодо житлового сертифіката, у такому витязі буде міститися інформація про те, що сертифікат погашено.
- У НПУ звертають увагу, що функціонал РПЗМ передбачає можливість внесення виправлень до внесених нотаріусом відомостей навіть після підписання КЕП, окрім виправлення реквізитів рахунка та даних продавця, а також даних житлового сертифіката. Після підписання КЕП виправити реквізити рахунку та відомості про продавця можливо буде лише після повернення АТ «Укрпошта» сертифіката без виконання у зв’язку з поверненням банком платежу через помилки в реквізитах.
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