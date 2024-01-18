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  1. В Україні

Посвідчення договорів з використанням житлового сертифіката – який алгоритм дій нотаріуса

15:27, 18 січня 2024
Окрім звичайної підготовки та перевірок, нотаріусу при посвідченні договору з використанням житлового сертифіката варто врахувати деякі особливості.
Посвідчення договорів з використанням житлового сертифіката – який алгоритм дій нотаріуса
Джерело фото: Gabrielle Henderson / Unsplash
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Комісія Нотаріальної палати України з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування підготувала для нотаріусів Інформаційний лист «Посвідчення договорів з використанням житлового сертифіката: алгоритм дій нотаріуса».

Так, у інструкції зазначається, що нотаріус здійснює звичайну підготовку проекту договору та проводить усі передбачені законодавством перевірки, необхідні для нотаріального посвідчення відповідного договору.

Окрім звичайної підготовки та перевірок, нотаріусом при посвідченні договору з використанням житлового сертифіката слід зробити такі кроки та врахувати такі особливості:

  1. Взяти житловий сертифікат в роботу в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Перевірити відомості в житловому сертифікаті.
  2. Перевірка нотаріусом державної реєстрації припинення права власності на знищене майно.
  3. Перевірка нотаріусом дотримання вимоги щодо розміщення житла, що придбається.
  4. У договорі про придбання житла зазначаються умови щодо:
  • накладення заборони відчуження нерухомого майна, що придбавається з використанням житлового сертифіката, строком на п’ять років;
  • перерахування коштів компенсації на рахунок продавця об’єкта нерухомого майна виконавцем програми протягом п’яти робочих днів з дня внесення даних про договір нотаріусом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
  1. Згода другого з подружжя на купівлю житла.
  2. Реквізити рахунків продавця.
  3. Оцінка вартості житла, яке є предметом договору купівлі-продажу.
  4. Оплата податків, військового збору, збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна відбувається на загальних підставах. Спеціальні норми щодо звільнення від сплати зазначених платежів у разі укладення таких договорів на даний час відсутні.
  5. Державна реєстрація права власності покупця в результаті посвідчення такого договору здійснюється одночасно із вчиненням вказаної нотаріальної дії нотаріусом, яким вчинено нотаріальну дію.
  6. Нотаріус одночасно з посвідченням договору про придбання житла накладає заборону відчуження нерухомого майна, що придбавається з використанням житлового сертифіката, строком на п’ять років. (Пункт 58 Постанови КМУ №600).
  7. Внесення відомостей до РПЗМ.
  8. Після завершення внесення відомостей до РПЗМ та підписання КЕП нотаріус може повторно зробити Витяг по житловому сертифікату, щоб пересвідчитися у зміні статусу: «Передано на виплату».
  9. Кошти перераховуються продавцю протягом 5 днів робочих днів з наступного дня після внесення відомостей нотаріусом до РПЗМ. Через деякий час після перерахування коштів продавцю, у разі повторного формування витягу з РПЗМ щодо житлового сертифіката, у такому витязі буде міститися інформація про те, що сертифікат погашено.
  10. У НПУ звертають увагу, що функціонал РПЗМ передбачає можливість внесення виправлень до внесених нотаріусом відомостей навіть після підписання КЕП, окрім виправлення реквізитів рахунка та даних продавця, а також даних житлового сертифіката. Після підписання КЕП виправити реквізити рахунку та відомості про продавця можливо буде лише після повернення АТ «Укрпошта» сертифіката без виконання у зв’язку з поверненням банком платежу через помилки в реквізитах.

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