У Держпраці пояснили, чи може працівник – учасник бойових дій взяти додаткову відпустку наприкінці року

13:03, 1 листопада 2025
Додаткова відпустка учаснику бойових дій надається за поточний рік.
Працівник, який має статус учасника бойових дій, має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів. У Держпраці пояснюють, чи можна, наприклад, цю відпустку почати в грудні поточного року і завершити в січні наступного.

Зазначається, що така відпустка надається саме за поточний рік. Проте у трудовому законодавстві немає заборони на її продовження за межі календарного року.

Тобто, працівник має право розпочати відпустку в грудні і завершити її вже в січні. При цьому він не втрачає права на нову відпустку в наступному році. Отже, така практика є законною та не обмежує працівника в правах.

Чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження зарплати?

Держпраці пояснює, що роботодавець не має права відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати, оскільки це не передбачено нормами трудового права. Однак існує можливість відкликання працівника лише з щорічної оплачуваної відпустки, але тільки за умови, що виникли непередбачені обставини, які вимагають його термінової присутності на роботі. Тобто, відкликати працівника з інших видів відпусток, зокрема, якщо йдеться про відпустку без збереження заробітної плати, роботодавець не може.

Натомість, якщо роботодавець і працівник досягли згоди, то відпустка без збереження заробітної плати може бути припинена достроково. У такому випадку, працівник може повернутися на роботу до завершення відпустки, але це повинно бути зроблено за обопільною домовленістю сторін.

Отже, роботодавець не має безпосереднього права вимагати від працівника повернення з відпустки без збереження зарплати, але згоди між працівником і роботодавцем достатньо для дострокового припинення такої відпустки.

