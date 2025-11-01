У Держпраці пояснили, чи може працівник – учасник бойових дій взяти додаткову відпустку наприкінці року

Додаткова відпустка учаснику бойових дій надається за поточний рік.

Працівник, який має статус учасника бойових дій, має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів. У Держпраці пояснюють, чи можна, наприклад, цю відпустку почати в грудні поточного року і завершити в січні наступного.

Зазначається, що така відпустка надається саме за поточний рік. Проте у трудовому законодавстві немає заборони на її продовження за межі календарного року.

Тобто, працівник має право розпочати відпустку в грудні і завершити її вже в січні. При цьому він не втрачає права на нову відпустку в наступному році. Отже, така практика є законною та не обмежує працівника в правах.

Чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження зарплати?

Держпраці пояснює, що роботодавець не має права відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати, оскільки це не передбачено нормами трудового права. Однак існує можливість відкликання працівника лише з щорічної оплачуваної відпустки, але тільки за умови, що виникли непередбачені обставини, які вимагають його термінової присутності на роботі. Тобто, відкликати працівника з інших видів відпусток, зокрема, якщо йдеться про відпустку без збереження заробітної плати, роботодавець не може.

Натомість, якщо роботодавець і працівник досягли згоди, то відпустка без збереження заробітної плати може бути припинена достроково. У такому випадку, працівник може повернутися на роботу до завершення відпустки, але це повинно бути зроблено за обопільною домовленістю сторін.

Отже, роботодавець не має безпосереднього права вимагати від працівника повернення з відпустки без збереження зарплати, але згоди між працівником і роботодавцем достатньо для дострокового припинення такої відпустки.

