В Гоструда объяснили, может ли работник – участник боевых действий взять дополнительный отпуск в конце года

Сотрудник, имеющий статус участника боевых действий, имеет право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней. В Гоструда разъясняют, можно ли, например, начать такой отпуск в декабре текущего года и завершить его в январе следующего.

Указывается, что такой отпуск предоставляется именно за текущий год. Однако в трудовом законодательстве нет запрета на его продление за пределы календарного года.

То есть сотрудник имеет право начать отпуск в декабре и закончить его уже в январе. При этом он не теряет права на новый отпуск в следующем году. Таким образом, такая практика является законной и не ограничивает работника в правах.

Может ли работодатель отозвать работника из отпуска без сохранения заработной платы?

Гоструда разъясняет, что работодатель не имеет права отзывать сотрудника из отпуска без сохранения заработной платы, поскольку это не предусмотрено нормами трудового права. Однако существует возможность отзыва сотрудника только из ежегодного оплачиваемого отпуска, и то лишь при возникновении непредвиденных обстоятельств, требующих его срочного присутствия на работе. То есть отозвать сотрудника из других видов отпусков, в частности из отпуска без сохранения заработной платы, работодатель не может.

В то же время, если между работодателем и сотрудником достигнуто соглашение, отпуск без сохранения заработной платы может быть прекращён досрочно. В таком случае работник может вернуться на работу до окончания отпуска, но это должно быть оформлено по взаимному согласию сторон.

Таким образом, работодатель не имеет прямого права требовать от сотрудника возвращения из отпуска без сохранения заработной платы, но согласия между работником и работодателем достаточно для досрочного прекращения такого отпуска.

