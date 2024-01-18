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  1. В Украине

Удостоверение договоров с использованием жилищного сертификата – какой алгоритм действий нотариуса

15:27, 18 января 2024
Кроме обычной подготовки и проверок, нотариусу при удостоверении договора с использованием жилищного сертификата следует учесть некоторые особенности.
Удостоверение договоров с использованием жилищного сертификата – какой алгоритм действий нотариуса
Источник фото: Gabrielle Henderson / Unsplash
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Комиссия Нотариальной палаты Украины по сотрудничеству с органами государственной власти и местного самоуправления подготовила для нотариусов Информационное письмо «Удостоверение договоров с использованием жилищного сертификата: алгоритм действий нотариуса».

Так, в инструкции говорится, что нотариус осуществляет обычную подготовку проекта договора и проводит все предусмотренные законодательством проверки, необходимые для нотариального удостоверения соответствующего договора.

Кроме обычной подготовки и проверок, нотариусом при удостоверении договора с использованием жилищного сертификата следует сделать следующие шаги и учесть следующие особенности:

  1. Взять жилищный сертификат в работу в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Проверить сведения в жилищном сертификате.
  2. Проверка нотариусом государственной регистрации прекращения права собственности на уничтоженное имущество.
  3. Проверка нотариусом соблюдения требования по размещению приобретаемого жилья.
  4. В договоре о приобретении жилья указываются условия по:
  • наложение запрета на отчуждение недвижимого имущества, приобретаемого с использованием жилищного сертификата, сроком на пять лет;
  • перечисление средств компенсации на счет продавца объекта недвижимого имущества исполнителем программы в течение пяти рабочих дней со дня внесения данных о договоре нотариусом в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
  1. Согласие второго с супругов на покупку жилья.
  2. Реквизиты счета продавца.
  3. Оценка стоимости жилья, являющегося предметом договора купли-продажи.
  4. Оплата налогов, военного сбора, сбора с операций купли-продажи недвижимого имущества производится на общих основаниях. Специальные нормы по освобождению от уплаты указанных платежей в случае заключения таких договоров в настоящее время отсутствуют.
  5. Государственная регистрация права собственности покупателя в результате удостоверения такого договора осуществляется одновременно с совершением указанного нотариального действия нотариусом, которым совершено нотариальное действие.
  6. Нотариус одновременно с удостоверением договора о приобретении жилья налагает запрет на отчуждение недвижимого имущества, приобретаемого с использованием жилищного сертификата, сроком на пять лет. (пункт 58 Постановления КМУ №600).
  7. Внесение сведений в РПЗМ.
  8. После завершения внесения сведений в РПЗМ и подписания КЭП нотариус может повторно сделать Выписку по жилищному сертификату, чтобы убедиться в изменении статуса: «Передано на выплату».
  9. Денежные средства перечисляются продавцу в течение 5 дней рабочих дней со следующего дня после внесения сведений нотариусом в РПЗМ. Через некоторое время после перечисления средств продавцу, в случае повторного формирования выписки из РПЗМ по жилищному сертификату, в такой выписке будет содержаться информация о том, что сертификат погашен.
  10. В НПУ обращают внимание, что функционал РПЗМ предусматривает возможность внесения исправлений в внесенные нотариусом сведения даже после подписания КЭП, кроме исправления реквизитов счета и данных продавца, а также данных жилищного сертификата. После подписания КЭП исправить реквизиты счета и сведения о продавце возможно только после возвращения АО «Укрпочта» сертификата без выполнения в связи с возвратом банком платежа из-за ошибок в реквизитах.

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