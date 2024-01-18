В высших учебных заведениях Украины хотят ввести обязательную военную подготовку

В базовый курс будут входить теоретическая и практическая подготовка для всех студентов, независимо от программы.

В Украине в университетах планируют ввести обязательные курсы по военной подготовке для всех независимо от выбранной специальности. Об этом в интервью The Ukrainians сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Так, по словам Винницкого, планируется адаптация образовательных программ, чтобы они соответствовали потребностям страны, находящейся в состоянии войны.

Он отметил, что у студентов нет необходимых навыков для защиты страны, поскольку не состоялась реформа военной кафедры, а сами студенты вряд ли будут массово оплачивать курсы по тактической медицине или стрельбе.

Таким образом, по его словам, МОН, сотрудничая с Минобороны, планирует ввести обязательный курс по базовой военной школе. В него будут входить теоретическая и практическая подготовка для всех студентов, независимо от программы.

Он добавил, что сейчас разрабатывается пилотный проект курса и проводится подготовка инфраструктуры и преподавателей.

"Со временем сможем поделиться этим опытом с иностранными университетами, которых будет интересовать этот вопрос", - сказал Винницкий.

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