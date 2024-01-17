В Україні пенсіонерів стало менше, проте пенсії половини з них – до 4000 гривень

Лише третина українців отримують виплати, що перевищують середню пенсію.

Чисельність пенсіонерів в Україні зменшилася на 1,6%, або на 171,384 особи, до 10,51 мільйона осіб протягом 2023 року, – повідомляє Opendatabot.

За два роки повномасштабної війни загальна кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 324,580 осіб. У той час як зменшення кількості отримувачів пенсій до 3000 гривень склало 30% з 39%, кількість тих, чиї виплати становлять від 3000 до 4000 гривень, зменшилася з 23% до 21%. Протилежний тренд відзначено у виплатах понад 4000 гривень.

Понад половина пенсіонерів, а саме 51%, отримують виплати менше 4000 гривень, і лише третина отримує суми, що перевищують середню пенсію або є на рівні неї.

Середня пенсія в Україні на початку 2024 року становить 5385,25 гривень, що є зростанням на 16,5% протягом року. Максимальні виплати спостерігаються в столиці і складають 7248 гривень, тоді як найнижчі – на Тернопільщині з розміром 4070 гривень.

Понад 8 мільйонів пенсіонерів отримують виплати через банк, і 90% з них вибрали державні банки, зокрема ПриватБанк (56,1%) та Ощадбанк (33,9%). Райффайзен Банк посідає третє місце із часткою 3,7%, тоді як іншим українським банкам належить загалом 6,3% пенсійних виплат.

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