Як повернути кошти за надміру сплачені податки: пояснення

Платник податків може подати заяву на повернення надміру сплачених коштів в електронній формі.

Джерело фото: Мінфін

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що згідно зі ст. 43 ПКУ, повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені можливе лише на підставі заяви платника податку, крім випадків повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб. Заяву можна подати в електронній формі, дотримуючись вимог законодавства щодо захисту інформації.

Відповідно до наказу Мінфіну від 11 лютого 2019 року №60, повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені здійснюється в процесі інформаційної взаємодії між Державною фіскальною службою, Державною казначейською службою та іншими органами. Заяву можна подати в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних систем.

У заяві платник повинен вказати реквізити помилково та/або надміру сплаченого податку, його суму, дату сплати та іншу необхідну інформацію. Також може бути додана копія платіжного документа. Контролюючий орган у п'ятиденний строк готує електронний висновок про повернення належних сум коштів та подає його до виконання.

Важливо враховувати, що строк подання заяви обмежений 1095 днями з дня виникнення помилки.

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