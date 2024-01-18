Как вернуть средства за излишне уплаченные налоги: объяснение

Налогоплательщик может подать заявление на возврат излишне уплаченных средств в электронной форме.

Источник фото: Минфин

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщает, что согласно ст. 43 НКУ, возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени возможен только на основании заявления налогоплательщика, кроме случаев возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц. Заявление можно подать в электронной форме, соблюдая требования законодательства по защите информации.

В соответствии с приказом Минфина от 11 февраля 2019 года №60, возврат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени осуществляется в процессе информационного взаимодействия между Государственной фискальной службой, Государственной казначейской службой и другими органами. Заявление можно подать в электронной форме с помощью средств информационно-коммуникационных систем.

В заявлении плательщик должен указать реквизиты ошибочно и/или излишне уплаченного налога, его сумму, дату уплаты и другую необходимую информацию. Также может быть приложена копия платежного документа. Контролирующий орган в пятидневный срок готовит электронное заключение о возврате причитающихся сумм средств и подает его к исполнению.

Важно учитывать, что срок подачи заявления ограничен 1095 днями со дня возникновения ошибки.

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