В Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен

Лишь треть украинцев получают выплаты, превышающие среднюю пенсию.

Численность пенсионеров в Украине уменьшилась на 1,6%, или на 171,384 человека, до 10,51 миллиона человек в течение 2023 года, – сообщает Opendatabot.

За два года полномасштабной войны общее количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 324,580 человек. В то время как уменьшение количества получателей пенсий до 3000 гривен составило 30% с 39%, количество тех, чьи выплаты составляют от 3000 до 4000 гривен, уменьшилось с 23% до 21%. Противоположный тренд отмечен в выплатах свыше 4000 гривен.

Более половины пенсионеров, а именно 51%, получают выплаты менее 4000 гривен, и только треть получает суммы, превышающие среднюю пенсию или на уровне нее.

Средняя пенсия в Украине в начале 2024 года составляет 5385,25 гривен, что является ростом на 16,5% в течение года. Максимальные выплаты наблюдаются в столице и составляют 7248 гривен, тогда как самые низкие - на Тернопольщине с размером 4070 гривен.

Более 8 миллионов пенсионеров получают выплаты через банк, и 90% из них выбрали государственные банки, в частности ПриватБанк (56,1%) и Ощадбанк (33,9%). Райффайзен Банк занимает третье место с долей 3,7%, тогда как другим украинским банкам принадлежит всего 6,3% пенсионных выплат.

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