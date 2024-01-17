В Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

Использование госслужащими в 2024 году ежегодных отпусков за последний отработанный год: разъяснение НАДС

В течение 2024 года должны быть использованы дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за стаж государственной службы, увеличившийся у государственного служащего в его рабочий год 2023-2024

Принцип недопустимости оговорки в хозяйственном договоре об исключении или ограничении ответственности касается как производителей продукции, так и ее продавцов, - Большая Палата ВС

Закон об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции, не распространяется на отношения по возмещению ущерба, причиненного поставщиком вследствие нарушения условий договора поставки относительно параметров качества и производительности товара, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Следствие поведения стороны обвинения, которое своими действиями значительно усложнило исследование важных доказательств судом, должно толковаться в пользу защиты, чтобы не поощрять обвинение к использованию таких приемов, - ВС

КУС ВС также напомнил, что в контексте исследования вопроса провокации важно также установить, имели ли до проведения специальной операции органы расследования надежную информацию о преступной деятельности лица, в отношении которого проводится такая операция.

Должница ссылалась на полиграф как доказательство неполучения ею денег взаймы при наличии расписки, – что решил Верховный Суд

Истец указал, что предоставил взаймы женщине 250 000 долларов США, в подтверждение чего та собственноручно написала долговую расписку и обязалась вернуть ему средства.

  1. В Украине

В Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен

14:19, 17 января 2024
Лишь треть украинцев получают выплаты, превышающие среднюю пенсию.
В Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен

Численность пенсионеров в Украине уменьшилась на 1,6%, или на 171,384 человека, до 10,51 миллиона человек в течение 2023 года, – сообщает Opendatabot.

За два года полномасштабной войны общее количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 324,580 человек. В то время как уменьшение количества получателей пенсий до 3000 гривен составило 30% с 39%, количество тех, чьи выплаты составляют от 3000 до 4000 гривен, уменьшилось с 23% до 21%. Противоположный тренд отмечен в выплатах свыше 4000 гривен.

Более половины пенсионеров, а именно 51%, получают выплаты менее 4000 гривен, и только треть получает суммы, превышающие среднюю пенсию или на уровне нее.

Средняя пенсия в Украине в начале 2024 года составляет 5385,25 гривен, что является ростом на 16,5% в течение года. Максимальные выплаты наблюдаются в столице и составляют 7248 гривен, тогда как самые низкие - на Тернопольщине с размером 4070 гривен.

Более 8 миллионов пенсионеров получают выплаты через банк, и 90% из них выбрали государственные банки, в частности ПриватБанк (56,1%) и Ощадбанк (33,9%). Райффайзен Банк занимает третье место с долей 3,7%, тогда как другим украинским банкам принадлежит всего 6,3% пенсионных выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Едуард Швед
    Едуард Швед
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області