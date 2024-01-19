Як працюючим пенсіонерам звернутися за перерахунком виплат: роз’яснення

Перерахунок пенсії провадиться не раніше ніж за два роки після призначення або попереднього перерахунку.

Навіть у період воєнного стану українські пенсіонери мають право на перерахунок виплат. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, спеціалісти ПФУ роз’яснили, як звернутися за перерахунком пенсії працюючим пенсіонерам.

Відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», перерахунок пенсії провадиться не раніше ніж за два роки після призначення або попереднього перерахунку.

Заяву можна подати будь-яким зручним способом:

особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

на сайті веб-порталу Пенсійного фонду з використанням електронного підпису;

на порталі «Дія» з використанням електронного підпису.

Раніше ми писали, що в Україні пенсіонерів стало менше, проте пенсії половини з них – до 4000 гривень.

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