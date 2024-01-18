Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

Члени Вищої ради правосуддя намагалися сформувати різний склад групи, що буде відбирати голову ДСА, однак перемогла пропозиція голови ВРП.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя 18 січня 2024 року оголосила про наявність вакантної посади голови Державної судової адміністрації.

Також Рада правосуддя вирішила утворити робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.

Згідно з рішенням ВРП, Секретаріат Ради правосуддя до 25 січня 2024 року має розробити та надати на затвердження Вищої ради правосуддя Умови для зайняття вакантної посади голови ДСА.

Зазначимо, що на засіданні ВРП найбільша дискусія розгорнулася навколо питання, хто саме повинен увійти у склад робочої групи з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА.

Так, голова ВРП Григорій Усик запропонував включити у склад робочої групи наступних осіб:

Мельник Олексій Петрович – член ВРП, Голова робочої групи

Кваша Оксана Олександрівна – член ВРП

Котелевець Алла Вікторівна – член ВРП

Лук’янов Дмитро Васильович – заступник голови ВРП

Плахтій Інна Борисівна – член ВРП

У свою чергу член Ради правосуддя Віталій Саліхов запропонував включити у склад робочої групи інших осіб:

Саліхов Віталій Валерійович – член ВРП

Бурлаков Сергій Юрійович – член ВРП

Кваша Оксана Олександрівна – член ВРП

Бокова Юлія Валеріївна – член ВРП

«Вважаю, що у складі робочої групи повинні бути судді судів першої, апеляційної та касаційної інстанції, а також представник наукової спільноти», - зазначив Віталій Саліхов.

Також він запропонував залучити у склад робочої групи голову Київського апеляційного суду Ярослава Головачова, члена Ради суддів України, суддю АП ВАКС Валерію Чорну, голову Комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова («Слуга народу»), народного депутата Сергія Демченка («Слуга народу») та представника міжнародної антикорупційної організації IDLO.

«Міжнародні партнери нам допомагають, тому вони теж мають бути у складі робочої групи, а вказані народні депутати опікуються проблемами судової влади», - розповів Віталій Саліхов.

Крім того, член ВРП фактично зазначив, що не зовсім довіряє складу робочої групи, який запропонував Григорій Усик.

У свою чергу член ВРП Сергій Бурлаков повідомив, що він, як і Віталій Саліхов, спочатку був включений у робочу групу, склад якої запропонував Григорій Усик. Однак з невідомих причин кандидатури Сергія Бурлакова та Віталія Саліхова потім зникли з фінальної версії складу робочої групи.

Григорій Усик у відповідь зазначив, що під час попередньої наради відбулося голосування членів ВРП за склад робочої групи, однак кандидатури Віталія Саліхова та Сергія Бурлакова не набрали більшості голосів членів ВРП на відміну від тих членів Ради правосуддя, які все ж увійшли у остаточний проект складу робочої групи.

Також Сергій Бурлаков запропонував свій варіант складу робочої групи:

Олексій Мельник – член ВРП

Оксана Кваша – член ВРП

Алла Котелевець – член ВРП

Дмитро Лук’янов – заступник голови ВРП

Інна Плахтій – член ВРП

Віталій Саліхов – член ВРП

Сергій Бурлаков – член ВРП

Сергій Демченко – народний депутат

Денис Маслов – голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики

Ярослав Головачов – голова Київського апеляційного суду

Валерія Чорна – член Ради суддів України

Представник організації IDLO

У свою чергу член ВРП Роман Маселко додав, що у якості консультантів або експертів було б непогано запросити для допомоги у проведені відбору нового голови ДСА представників проектів технічної допомоги USAID, Pravo-Justice та IDLO.

У підсумку, Вища рада правосуддя все ж затвердила склад робочої групи, запропонований головою ВРП Григорієм Усиком.

За відповідну пропозицію проголосували 9 членів ВРП, а проти – 7.

Проголосували «за» - Олег Кандзюба, Олексій Мельник (представники Офісу Генерального прокурора), Дмитро Лук’янов, Оксана Кваша (представники наукової спільноти), Григорій Усик, Тетяна Бондаренко, Олена Ковбій, Алла Котелевець (представники З’їзду суддів) та Роман Маселко (представник Верховної Ради).

Відповідно «проти» проголосували виключно представники З’їзду суддів та голова Верховного Суду - Віталій Саліхов, голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, Сергій Бурлаков, Інна Плахтій, Юлія Бокова, Олександр Сасевич, Ольга Попікова.

Нагадаємо, що виконуючим обов’язки голови ДСА є Максим Пампура.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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