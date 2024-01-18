В Одессе мошенники колл-центра похищали деньги с банковских карт

Аферисты выдавали себя за сотрудников банков.

В Одессе разоблачили подпольный колл-центр, который занимался обманом людей. Мошенники обустроили офис в Приморском районе города, сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, с целью завладения средствами граждан злоумышленники оборудовали офис Sip-телефонией и электронно-вычислительной техникой. Звонили людям и выдавали себя за сотрудников банков. Используя методы социальной инженерии, получали от собеседников персональные данные и информацию по их личным счетам и сразу же снимали с них деньги.

В ходе обысков силовики изъяли 35 компьютеров и ноутбуков, мобильные телефоны, а также другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Правоохранители собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.